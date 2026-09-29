Matteo Malucelli firma il bis al Tour de Langkawi! Grande vittoria in volata

Matteo Malucelli ha vinto la terza tappa del Tour de Langkawi, evento di livello Pro (per importanza inferiore soltanto al World Tour). Al termine dei 190 km da Sungai Petani a Kuala Kangsar, percorsi lungo un tracciato che non proponeva particolari difficoltà altimetriche (eccezion fatta per la salita di Kerik, 9 km al 3,9% di pendenza media, nelle battute iniziali), il velocista della XDS Astana si è imposto in maniera perentoria in volata, riuscendo a mettere la ruota davanti al canadese Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) e al belga Seppe van den Boer (Tudor Pro Cycling Team).

Il 32enne ha festeggiato la seconda affermazione in Malesia, visto che due giorni fa dettò legge nella frazione d’apertura in quel di Kampar. Fresco di tre sigilli e del trionfo in classifica generale al Tour of Taihu Lake (in Cina), il nativo di Forlì si è regalato l’ottava perla in carriera al Langkawi e la 24ma affermazione da professionista. Il tedesco Lennart Jasch (Tudor) svetta in testa alla classifica generale con un vantaggio di 20 secondi sullo spagnolo Abel Balderstone e 38” sull’altro iberico Jan Castellon (Caja Rural-Seguros RGA).

Il Tour de Langkawi proseguirà mercoledì 30 settembre con la quarta di otto tappe, che avrà un peso determinante in classifica generale: 142 km da Meru Raya a Cameron Highlands, previsto l’arrivo in salita a 1.438 metri sul livello del marre (46,5 km complessivi al 2,8% di pendenza media, gli ultimi 7,3 km al 5% di media).