Matteo Gigante, secondo intervento al gomito: “Da qui si prepara il ritorno”

Il sorriso nella foto, questa volta, vale più di molte parole. Matteo Gigante è tornato a mostrarsi sui social dal letto di un ospedale e lo ha fatto con un messaggio che racconta, insieme, la fatica degli ultimi mesi e la voglia di voltare pagina: “Da qui si prepara il ritorno, non vedo l’ora! Gomito nuovo. Daje”.

MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI MATTEO GIGANTE

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Il tennista romano si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico al gomito sinistro, l’articolazione che da oltre un anno condiziona pesantemente la sua carriera. È il secondo passaggio in sala operatoria per il mancino italiano, costretto a convivere a lungo con un problema che non gli ha permesso di ritrovare quella continuità necessaria per tornare in campo ai suoi livelli.

La strada, per Gigante, era iniziata con il tentativo di risolvere il problema attraverso una terapia conservativa. Una soluzione che, però, non aveva consentito al gomito di recuperare completamente la propria funzionalità. Nel giugno scorso era quindi arrivato un primo intervento, meno invasivo, nella speranza di poter finalmente chiudere il capitolo e riprendere l’attività agonistica.

Quel ritorno, invece, non è mai arrivato. La situazione si è rivelata più complessa del previsto e, con il passare dei mesi, è maturata la necessità di ricorrere nuovamente alla chirurgia. Questa volta l’operazione è stata più importante, come lascia intendere lo stesso Gigante attraverso quelle due parole diventate immediatamente emblematiche: “Gomito nuovo”. L’intervento è stato effettuato alla Clinica La Madonnina di Milano.

Per ora non sono stati comunicati tempi ufficiali per il recupero. È però evidente che il percorso davanti al giocatore non sarà breve, considerando la natura dell’intervento e soprattutto la lunga inattività alle spalle. Gigante non gioca infatti una partita ufficiale dall’ottobre 2025, quando era impegnato nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma. In quell’occasione il dolore al gomito lo aveva costretto al ritiro contro Viktor Durasovic sul punteggio di 4-2 nel primo set.

Da quel momento, il campo è rimasto lontano. Settimane diventate mesi, mentre sulle condizioni del giocatore è progressivamente calato il silenzio. Un’assenza prolungata che aveva lasciato intendere quanto fosse delicata la situazione e quanto fosse difficile individuare una soluzione definitiva al problema.

Ora arriva un nuovo capitolo. L’operazione potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per consentire a Gigante di recuperare pienamente la funzionalità del gomito e, soprattutto, di tornare finalmente a dedicarsi al tennis senza il condizionamento del dolore. Prima, però, ci sarà da affrontare un percorso di riabilitazione necessariamente graduale.

Anche il ritorno agonistico, inevitabilmente, dovrà essere costruito con pazienza. Il lungo stop ha infatti avuto conseguenze anche sulla classifica: Gigante, che il 28 luglio 2025 aveva raggiunto il suo best ranking al numero 125 ATP, oggi non ha più punti nel ranking. Quando potrà tornare a competere, dunque, dovrà ricostruire il proprio percorso praticamente dall’inizio.

È una prospettiva difficile, ma il messaggio pubblicato dal romano racconta soprattutto la voglia di ricominciare. “Da qui si prepara il ritorno”, scrive Gigante, fissando nell’operazione non soltanto la conclusione di una lunga fase complicata, ma anche il primo passo verso il campo.

Il sostegno, intanto, non è mancato. Sotto il suo post sono arrivati numerosi messaggi di amici e colleghi, tra cui Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli. Un coro di incoraggiamento rivolto a un giocatore che, prima dell’infortunio, aveva mostrato qualità e personalità, costruendosi un percorso importante nel circuito.