Il Giro del Lussemburgo 2026 è di Davide Piganzoli! Van der Poel si impone nell’ultima frazione dopo una fuga da vertigini

Il Giro del Lussemburgo 2026 si conclude così come si era aperto. Mathieu van der Poel ha infatti messo oggi il secondo sigillo sull’ottantaseiesima edizione, dopo il successo in apertura, conquistando l’ultima tappa grazie ad un’azione solitaria partita a 175 chilometri dal traguardo. Il fuoriclasse neerlandese si è lasciato tutti dietro in partenza ed ha tirato dritto fino al traguardo, firmando in modo incredibile la 64ma vittoria in carriera e mandando un messaggio chiaro per il Mondiale.

La quinta frazione, da Mersch a Luxembourg-Limpertsberg (177 km), si è subito aperta con l’attacco di Mathieu Van der Poel sulle pendenze della Côte de Nommern. Dietro un drappello di corridori si è messo all’inseguimento del battistrada olandese, per formare una fuga più numerosa, ma Van der Poel ha tenuto alto il ritmo sulle altre due salite iniziali impedendo al gruppetto di avvicinarsi.

Il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha quindi proseguito da solo la sua azione mentre dietro il gruppo ha riassorbito gli altri fuggitivi mettendosi all’inseguimento di un coraggiosissimo Van der Poel. Nel circuito finale, dal gruppo si è mosso Frølic Mikkel Honoré (EF Education Easy-Post) che nel finale si è difeso firmando la seconda piazza.

Terzo Pepijn Reinderink (Soudal Quick Step) che ha anticipato Davide Piganzoli. L’italiano della Visma Lease a Bike si porta così a casa il successo nella generale, il terzo della carriera in una corsa a tappe.