Mathieu Van der Poel torna alla vittoria nella prima tappa del Giro del Lussemburgo 2026

L’ottantaduesima edizione del Giro del Lussemburgo si è aperta nel segno di Mathieu Van der Poel. Il neerlandese, tornato su strada dopo il Tour de France, è stato il grande protagonista del finale della prima tappa, attaccando senza successo sull’ultima salita ed imponendosi poi nella volata finale. Per il portacolori della Alpecin Premier-Tech, primo leader della generale, si tratta della 63esima vittoria in carriera, la settima stagionale.

La prima frazione, da Luxembourg-Knuedler a Luxembourg-Fëschmaart (157.5 km), si è aperta con la fuga di sei corridori: Noé Ury (Team Storck – MRW Bau), Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling), Ruud Junior Nagengast (Metec – SOLARWATT p/b Mantel), Jonathan Malte Rottmann (Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur), Fabio Costa (Feira dos Sofás – Boavista) e Malte Hellerup (Team ColoQuick).

Dopo il passaggio sulla Côte de Bourscheid, solo Costa ed Hellerup hanno continuato la loro azione, neutralizzata dal gruppo a dodici chilometri dalla fine. Sull’ultima salita prima dell’arrivo, la Côte de Stafelter, a rompere gli indugi è stato Mathieu Van der Poel con un attacco che però non ha avuto l’effetto sperato.

Ripreso, il fuoriclasse neerlandese non ha perso le speranze e l’energia ed è riuscito ad imporsi nella volata finale con uno sprint poderoso. Seconda posizione per il francese Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM), terzo Marijn Van Den Berg (EF Education EasyPost). Settima piazza per Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) mentre completa la top10 Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike).