Massimo Barbolini torna ad allenare in Italia: il vice di Velasco in azzurro sarà su una panchina di punta

Massimo Barbolini tornerà in allenare in Italia e, nella stagione ormai alle porte, guiderà l’ambiziosa Novara: si tratta di un ritorno al passato per il tecnico modenese, che fu coach della compagine piemontese tra il 2017 e il 2020, vincendo una Champions League, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Due giorni dopo aver contribuito alla conquista della medaglia d’argento da parte della Nazionale Italiana agli Europei (copre il ruolo di vice del CT Julio Velasco, proprio come alle trionfali Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025), il 62enne è stato ufficializzato dalla Igor Gorgonzola e già mercoledì 9 settembre dirigerà il primo allenamento delle Zanzare.

Massimo Barbolini, che da CT dell’Italia vinse due Europei (2007 e 2009) e due Coppe del Mondo (2007 e 2011), riabbraccerà la Serie A dopo una paio di anni: tra il 2020 e il 2024 fu alla guida di Scandicci, poi andò negli USA con Houston e lo scorso anno fu a capo del Galatasaray Istanbul fino a metà stagione.