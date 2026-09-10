Enric Mas: “Sono molto felice per il risultato. Dovremo fare molta attenzione nelle prossime tappe”

Stefan Kung della Tudor Pro Cycling Team trionfa nella diciottesima tappa della Vuelta a España, El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera, cronometro individuale di 32,1 chilometri. Il corridore elvetico precede il britannico Callum Thornley della Red Bull – BORA – hansgrohe e Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG.

Uno splendido Enric Mas chiude la sua prova in dodicesima posizione con un distacco di soli 33” nei confronti di Roglic. Lo spagnolo difende così in maniera egregia la maglia rossa conquistata dopo il ritiro di Tadej Pogacar e guida la classifica generale con 1’37” sullo sloveno e 3’01” su Felix Gall.

Alla fine della corsa il corridore iberico commenta così il risultato ottenuto: “Molto bene in ogni momento della corsa. Ho perso un po’ di tempo solo all’inizio. Sono molto felice per il risultato ottenuto. Sai, c’è uno spagnolo leader della Vuelta. La gente segue e lo fa con grande emozione”.

Le aspettative per le ultime e decisive giornate: “La pressione è quella che mi metto io sempre. Portare la maglia rossa così a lungo è motivo di orgoglio. Dovremo far molta attenzione e non essere mai troppo fiduciosi perché sappiamo di poter perdere tutto da un momento all’altro”.