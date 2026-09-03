Enric Mas: “Siamo riusciti a seguire il piano stabilito. Il risultato era quello che speravamo”

Lo sloveno Jakob Omrzel della Bahrain-Victorious conquista la dodicesima tappa della Vuelta a España Vera-Calar Alto di 166,6 chilometri. Il vincitore del Giro Next Gen 2025 parte a una dozzina di chilometri dalla conclusione e precede lo spagnolo Urko Berrade della Equipo Kern Pharma.

Il gruppo composto dai big che si contenderanno la vittoria finale decide di prendersi una giornata di relativa tranquillità fino alla salita finale su cui si scatena lo scontro. Enric Mas aspetta il momento giusto, semina i diretti rivali e aumenta così il suo vantaggio in classifica generale. Il corridore iberico vanta ora 1’45” su Primoz Roglic e 2’06” su Felix Gall.

Lo spagnolo, al termine della gara, analizza così la strategia di squadra: “Questo era il nostro piano iniziale, siamo riusciti a fare come abbiamo detto sul pullman della squadra. Credo che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro, devo ringraziarli molto perché mi stanno dando un supporto incredibile. È un gran peccato non avere qui Cian Uijtdebroeks, è un corridore davvero forte. Purtroppo, non lo possiamo avere per una caduta, è il brutto del ciclismo. Noi però dobbiamo restare uniti durante la tappa e siamo riusciti a farlo benissimo anche oggi”.

Sulla situazione in classifica generale: “Il risultato di oggi è un po’ quello che speravamo di ottenere. Grazie ai tifosi che ci hanno dato tanto supporto in strada, ci dà una marcia in più. Il vantaggio che ho mi dà più motivazione che tranquillità. Sono ottimista, la squadra sta rispondendo al meglio”.