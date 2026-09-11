Mas: “Nelle prime due ore è stata una guerra. Siamo pronti per l’ultima battaglia”

Eddie Dunbar della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, grazie a un prepotente scatto nel finale di gara, trionfa nella diciannovesima tappa della Vuelta a España, Vélez-Málaga-Peñas Blancas. Estepona, di 210,8 chilometri. L’irlandese precede il colombiano Santiago Buitrago e il compagno di squadra Thomas Gloag.

I big, in attesa della battaglia campale prevista domani con il tappone da cinquemila metri, preferiscono limitarsi a qualche scaramuccia di lieve entità nel finale. Enric Mas controlla agevolmente e conserva il primato in classifica con 1’37” su Primoz Roglic e 3’01” su Felix Gall.

Al termine della gara lo spagnolo commenta così la giornata: “Nelle prime due ore è stata un’autentica guerra. Ci han provato Sepp Kuss e Richard Carapaz, anche per provare a vincere la tappa. Abbiamo controllato benissimo la situazione, sono contento”.

Sulla propria condizione a due tappe dalla conclusione della corsa: “Sto molto bene. Conoscevamo bene questa salita che prima presenta pendenze dure e poi spiana. Sapevo che avrei dovuto solamente seguire i miei rivali. Siamo pronti anche per l’ultima battaglia”.