Enric Mas vince la Vuelta: “Mai provate queste sensazioni. La squadra ha fatto tutto per me”

Lo spagnolo Mikel Landa della Soudal Quick-Step vince la ventesima tappa della Vuelta a España 2026 La Calahorra-Collado del Alguacil di 186,8 chilometri. L’iberico scatta a poco meno di sette chilometri dalla conclusione e precede il norvegese Tobias Johannessen della Uno-X Mobility e il belga Ramses Debruyne della Alpecin – Premier Tech.

Enric Mas controlla con notevole autorevolezza i tentativi orchestrati dagli avversari e, nonostante i diciassette secondi persi nel finale, supera a pieni voti l’ultimo esame. L’iberico della Movistar Team ha ormai le mani sul successo e guida la classifica generale con 2’15” sullo sloveno Primoz Roglic e 2’44” sull’austriaco Felix Gall.

Alla fine della tappa lo spagnolo commenta così la giornata che consacra la sua vittoria finale: “Devo ammettere che è la prima volta che mi sento così in vita mia. Provo un grande senso di gratitudine, le sensazioni sono state super”.

Il doveroso ringraziamento a una squadra che ha svolto un lavoro eccellente scortando il suo capitano verso la vittoria: “I miei compagni hanno svolto un lavoro eccellente. Ho vinto grazie allo straordinario sforzo di una squadra che ha fatto veramente tutto per me”.