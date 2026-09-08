Enric Mas: “Le gambe oggi erano un po’ bloccate. Non abbiamo dovuto spremere la squadra”

Il britannico Matthew Brennan si conferma implacabile negli sprint di gruppo e trionfa anche nella sedicesima tappa della Vuelta a España Cortegana-La Rábida. Palos de la Frontera di 181,1 chilometri. L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike brucia in volata il francese Bryan Coquard della Cofidis e il belga Vito Braet della Lotto Intermarché.

Enric Mas vive una giornata di sostanziale tranquillità. Lo spagnolo della Movistar Team potrà sfruttare anche la frazione di domani per recuperare energie ed essere pronto a dare il tutto per tutto nelle tre tappe decisive. L’iberico continua a guidare la classifica con 2’06” sull’austriaco Felix Gall e 2’10” sullo sloveno Primoz Roglic.

Al termine della tappa Mas commenta così la giornata: “È stato sicuramente un bene ripartire così perché non abbiamo dovuto spremere la squadra in vista delle prossime importantissime tappe. Ancora un giorno, stiamo facendo il conto alla rovescia, ne mancano cinque. C’è stato un momento di tensione, è vero che sapevamo che il vento non soffiava forte come avremmo voluto”.

Sulle proprie condizioni dopo il giorno di riposo e l’aiuto della squadra: “Le gambe oggi erano un po’ bloccate, ma credo che sia normale dopo il giorno di riposo. La squadra mi sta aiutando in ogni momento e non c’è dubbio che la mia sia la miglior squadra”.