Enric Mas: “È stata una giornata dura. Sono contento che la tappa sia stata accorciata”

Il belga Wout van Aert concede il bis e vince anche la quindicesima tappa della Vuelta a España, Palma del Río-Córdoba di 110,2 chilometri. Il fuoriclasse belga del Team Visma | Lease a Bike attacca nel finale, porta via un gruppetto di cinque corridori e batte in volata Alessandro Romele della XDS Astana Team. Completa il podio il belga Thibau Nys della Lidl-Trek.

Enric Mas, nella giornata in cui gli organizzatori accorciano la durata della frazione per il caldo eccessivo, vive una frazione di sostanziale tranquillità e difende il primato in classifica. Il corridore spagnolo, alla vigilia della seconda giornata di riposo, guida con 2’06” su Felix Gall e 2’10” su Primoz Roglic.

Lo spagnolo, a fine corsa, commenta così la situazione legata al caldo estremo: “È stata una giornata dura. Beh, la tappa è stata accorciata un po’ a causa delle temperature, e ne sono contento, perché con questo caldo, questo caldo estremo, penso che avrebbe vinto da solo”.

Sulla giornata difficile vissuta dai corridori: “È stata una giornata difficile. Pochi corridori sono arrivati ​​al traguardo, ed è sempre una giornata dura. Appena sono arrivato, il manubrio della mia bici da cronometro era caldissimo. L’ho detto al massaggiatore, e mi ha risposto che era una giornata fredda”.