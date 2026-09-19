Martina Vassallo non debutta agli Europei, Kloetzer promossa per walkover

Martina Vassallo non si è presentata sul ring della Asics Arena di Sòfia (Bulgaria) per affrontare la tedesca Maxi Kloetzer negli ottavi di finale degli Europei 2026 di boxe. Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, la pugile italiana sperava di fare strada anche nel tabellone della categoria fino a 51 kg nella rassegna continentale, ma un problema fisico le ha impedito di fare il proprio esordio.

L’avventura del nostro peso mosca termina prima di iniziare, mentre Kloetzer avanza per walkover e ai quarti di finale incrocerà la vincente del confronto tra l’ucraina Yaroslava Marynchuk e l’ungherese Laura Horvath. Nella parte alta del tabellone, la spagnola Laura Fuertes Fernandez attende chi avrà la meglio nel match tra l’irlandese Daina Moorehouse e la bulgara Zlatislava Chukanova.

Altri quattro azzurri saranno impegnati nella giornata odierna: Tommaso Sciacca contro il bulgaro Diaz (ottavi 55 kg), Chiara Mosetti contro l’irlandese Sweeney (ottavi 48 kg), Gabriele Guidi Rontani contro il padrone di casa Nedelchev (ottavi 70 kg) e Irma Testa contro l’inglese Glynn (sedicesimi 57 kg).