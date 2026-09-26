Maria Giubilei: “La rotazione è un bel messaggio di Luna Rossa. Bravi a recuperare gli errori”

Luna Rossa si è distinta nella seconda giornata dedicata alle regate preliminari di America’s Cup: nelle acque di Napoli si sono disputate ben quattro prove (se ne è recuperata una non andata in scena ieri, quando il vento leggero ha costretto a un continuo rinvio dell’evento) e l’equipaggio tricolore ha collezionato una vittoria, una sesta piazza, un secondo posto e una terza posizione. I padroni di casa hanno così difeso in maniera perentoria la vetta della classifica generale.

La trimmer Maria Giubilei ha analizzato la giornata odierna: “Si può sembra fare meglio, oggi abbiamo fatto degli errori e dei recuperi. Abbiamo imparato a Cagliari che tutto può succedere, pensiamo a fare due buone regate e ad andare in finale. Bellissimo navigare con Burling, non è così serio come sembra: siamo un bellissimo team. Non è una barca semplice come può sembrare da fuori, non è semplice ma abbiamo tanto ore sulle spalle e le mettiamo quando andiamo in acqua“.

La velista ha proseguito: “Non è per nulla scontato, regatare a Napoli non è semplice. Nella seconda e nella terza regata c’è qualcosa da recriminare, ma c’è sempre margine. Questa rotazione è un bel messaggio che manda luna rossa e dà la possibilità a tutti di navigare. non so quali saranno i piani, io sono pronta a tutti. l’obiettivo è vedere quale rotazione può fare meglio. Abbiamo fatto degli errori, ma siamo stati bravi a recuperare e abbiamo una barca veloce“.

Chiusura con focus sulla comunicazione tra timonieri e trimmer: “Siamo soddisfatti. Oggi non era un campo facile, i gate diventavano difficili, Le decisioni non erano scontate. Io e Gigi (Ugolini, l’altro trimmer, n.d.r.) cerchiamo di portare la barca veloce tenendola sui foil, i timonieri comunicano quello che intendono fare, c’è un bel feeling: non è una barca dove le scelte sono scontate“.

Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa Youth & Women, si è soffermata sul suo sabato: “Non ho mai visto regate con barche così vicine, penso sia bello da vedere. Siamo in mezzo ai grandi della vela. Domani sarà difficile, alcuni danno vento da sud e altri da nord-ovest: siamo pronti a tutti. Non molliamo“.