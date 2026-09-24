Margherita Porro presenta Luna Rossa dei giovani: “Siamo affamati. Abbiamo imparato allenandoci con gli uomini”

Si alza il sipario sulla seconda regata preliminare della trentottesima Louis Vuitton America’s Cup, in programma questo week-end nel golfo di Napoli, con la conferenza stampa di presentazione tenuta a Castel dell’ovo. Margherita Porro, vincitrice della Women’s America’s Cup 2024, è intervenuta in rappresentanza del secondo team di Luna Rossa composto dagli Youth e dalle ragazze

Un team nuovo per queste regate, ma che non parte battuto secondo Porro: “È un momento molto emozionante per noi: siamo un team nuovo, ma siamo affamati. Vogliamo fare del nostro meglio come chiunque altro qui. È anche un momento molto speciale perché abbiamo almeno una ragazza su entrambe le barche, e questo penso che sia un ottimo messaggio”.

Il passaggio di Ugolini tra le due imbarcazioni ha sicuramente cambiato le carte in tavola, ma per Porro non dovrebbe essere un problema: “L’assenza di Maria (Giubilei, ndr) è importante, ma abbiamo dei trimmer molto bravi. Maria Vittoria (Marchesini, ndr) ha vinto l’America’s Cup femminile a Barcellona, insieme a me e Maria, ed è pronta per tutto“.

Interrogata nuovamente sulla presenza di almeno una ragazza su entrambe le barche, Porro ha aggiunto: “Abbiamo fatto un buon lavoro nelle ultime gare, Maria ha dimostrato di essere allo stesso livello dei ragazzi: ha imparato molto velocemente e si è guadagnata il posto sulla barca senior.

Sulla mia barca, abbiamo Maria Vittoria e me sul lato di dritta. Di sicuro vogliamo fare il miglior risultato possibile e mostrare quello che sappiamo fare. È un buon messaggio perché negli ultimi anni abbiamo lavorato molto duramente a fianco dei ragazzi. Sono stati molto gentili nell’insegnarci, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e abbiamo dimostrato nelle ultime gare che quel lavoro è stato ripagato”.