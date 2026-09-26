Marco Velo: “Meglio perdere una medaglia per cercare di vincere: Longo Borghini ha fatto emozionare”

Elisa Longo Borghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea dei Mondiali 2026 di ciclismo, correndo da assoluta protagonista sulle strade di Montreal (Canada). L’azzurra ha provato a tenere la ruota dell’olandese Demi Vollering, quando la favorita della vigilia ha attaccato a 39 chilometri dal traguardo, è rientrata e ha poi sferrato una bella rasoiata nel finale del penultimo giro, ha guadagnato una decina di secondi, ma è poi stata recuperata in salita e il sogno della maglia arcobaleno è sfumato.

La piemontese è salita sul terzo gradino del podio iridato per la quarta volta in carriera in una prova in linea, a dimostrazione di una continuità e di una solidità senza eguali, anche se oggi l’azzurra sperava di fare suonare l’Inno di Mameli. La nostra portacolori ha corso in maniera lodevole e si è saputa distinguere ancora una volta, meritandosi grandi elogi, a cominciare dal CT Marco Velo.

Il Commissario Tecnico ha analizzato la prova ai microfoni della Rai: “Hanno fatto alla lettera quello che avevo detto ieri. Elisa di medaglie ne ha vinte tante, era meglio perderla per cercare di vincere. Così ha fatto, ci vuole un po’ di fortuna: se si fossero guardate un po’ di più quando ha attaccato o nel finale, poteva fare il colpaccio. Testa, cuore e gambe hanno fatto emozionare: è un orgoglio italiano, vederla correre così e battagliare con le migliori è una soddisfazione per noi che la guidiamo“.

Il CT ha poi proseguito: “Gli errori servono per migliorarsi. la prima cosa che era stata detta era non fare l’errore dell’anno scorso. Tanti pensavano che Vollering fosse in discesa dopo la crono, ma sapevamo che era la migliore: l’Olanda ha fatto la loro corsa come dovevano e noi non siamo stati da meno. Questa medaglia vale tanto, soprattutto per il cuore che ci abbiamo messo“.