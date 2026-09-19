Marco Bezzecchi sorride: “Un podio fortunato, non avevo il passo dei migliori”

Una giornata positiva per Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring abbiamo assistito ad una corsa davvero particolare, con Pedro Acosta che è andato a cadere a 3 giri dalla fine quando stava dominando, consentendo al “Bezz”, quindi, di salire sul podio. Dopo alcune battute a vuoto, su tutte la improvvida caduta nel primo giro di Misano, il portacolori della Casa di Noale sembra essere ripartito.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata a Jorge Martin che ha preceduto Marc Marquez per 1.026 secondi, mentre completa il podio proprio Marco Bezzecchi a 1.6. Quarta posizione per il giapponese Ai Ogura a 3.4, quinta per Alex Marquez a 4.4 mentre è sesto Francesco Bagnaia a 5.1. Settima posizione per Johann Zarco a 5.8, ottava per Fermin Aldeguer a 6.8, nona per Brad Binder a 7.2, mentre completa la top10 Fabio Di Giannantonio a 9.2.

Al termine del sabato di Spielberg il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sicuramente sono molto felice di questo podio. La gara è stata dura perché ho capito subito di non avere il passo dei primissimi, ovvero Pedro Acosta, Marc Marquez e Jorge Martin. Ad ogni modo non ho mai mollato, ho cercato di fare del mio meglio per rimanere vicino a chi mi precedeva. Con un pizzico di fortuna nel finale sono anche riuscito a salire sul podio per la caduta di Pedro e, in un certo senso, mi ci sono ritrovato. Diciamo che se non fosse successo niente il quarto posto era il mio risultato”.

Ultima battuta sulla sua situazione proiettata verso la gara lunga di domani (ore 14.00): “Per me era importante mettere a segno un buon risultato e ci sono riuscito. Di questo, come detto, sono molto contento. A questo punto testa alla giornata di domani, nella quale cercherò di migliorare il feeling con la moto per ottenere un risultato ancora più importante nella gara lunga. Un aspetto positivo? La progressione rispetto a ieri. Non ero partito bene poi sono riuscito a portare la moto dove volevo. Devo ancora crescere in frenata, nel cambio di direzione e nel passaggio sui cordoli, ma lo step fatto è soddisfacente”.