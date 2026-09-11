Marco Bezzecchi soddisfatto dopo il venerdì di Misano: “Giornata positiva, ma c’è ancora molto da migliorare”

Marco Bezzecchi chiude con il sorriso al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, infatti, il pilota padrone di casa per eccellenza ha messo in mostra un ottimo time attack e un passo gara quando mai interessante, confermandosi come uno dei grandi favoriti per il fine settimana.

Il miglior tempo della sessione pomeridiana, come detto, è stato messo a segno da Marco Bezzecchi con il tempo di 1:30.144 con 103 millesimi di vantaggio su Marc Marquez e 185 su Alex Marquez. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 241 millesimi, quinto Franco Morbidelli a 271, mentre è sesto Pedro Acosta a 344. Settima posizione per Luca Marini a 496, ottava per Johann Zarco a 510, nono Pol Espargarò a 530 mentre completa la top10 Jorge Martin a 546.

Al termine del venerdì sul tracciato romagnolo, il pilota del team Aprilia ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Nel complesso è stata una bella giornata. Alla fine abbiamo realizzato il nostro obiettivo, ovvero vivere una giornata lineare e spingere sin dal mattino. Nel corso del pomeriggio ho realizzato un buon miglioramento sono andato direttamente in Q2, per cui sono felice. Ci sono ancora tantissime cose da sistemare sia sulla moto che è ancora nervoso, sia sulla guida. Il livello è incredibile, siamo tutti vicini. Questa mattina Marc Marquez ha impressionato, oggi pomeriggio si è confermato e domani sarà il favorito. Come sto? Dopo pochi giri inizio a sentire dolore e so che dovrò conviverci per qualche tempo”.

Ultima battuta sui miglioramenti da fare: “La moto si muove di più dove c’è grip e qui ce n’è tanto. Con la soft soffriamo ma anche con la media se devo essere sincero. Dobbiamo lavorare sulla base e trovare una soluzione. Il passo? Non è male. Per la Sprint Race la media è una possibilità ma è da vedere. Dovremo trovare la giusta stabilità per prima cosa”.