Marco Bezzecchi risponde a Marquez nelle pre-qualifiche di Misano. Martin si salva ed è in Q2

Marco Bezzecchi chiude il venerdì di Misano davanti a tutti dopo aver realizzato la miglior prestazione assoluta nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, quattordicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il padrone di casa romagnolo dell’Aprilia ha impressionato sia in termini di passo che nella simulazione di qualifica, sfiorando il record della pista con un ottimo 1’30″144.

Il Bez ha superato all’ultimo giro utile della sessione l’altro grande favorito della vigilia Marc Marquez, estremamente competitivo sia nel long-run che nel time-attack, che ha scelto di non montare la seconda gomma nuova al posteriore nelle battute conclusive del turno perdendo una sola posizione e attestandosi comunque al posto d’onore sulla sua Ducati ufficiale a 103 millesimi dalla vetta.

Riscontri positivi per la Casa di Borgo Panigale, che piazza ben quattro moto nella top5 con Alex Marquez (team Gresini) terzo a 0.185 dalla testa davanti alla coppia VR46 composta da Fabio Di Giannantonio (quarto a 0.241) e Franco Morbidelli (quinto a 0.271). Avanzano direttamente in Q2 anche il solito Pedro Acosta con la KTM, le Honda di Luca Marini e Johann Zarco, il collaudatore KTM Pol Espargarò (che sostituisce l’infortunato Maverick Viñales) e Jorge Martin.

Il leader del campionato ha conquistato l’ultimo posto disponibile per l’accesso diretto al Q2, non andando oltre la decima piazza con un gap di 546 millesimi dal compagno di squadra Bezzecchi e dovendo salire di colpi tra sabato e domenica per conservare la leadership della generale a Misano. Primo degli esclusi dalla top10 per soli 14 millesimi Enea Bastianini con la KTM Tech3, mentre è solo 19° un irriconoscibile Francesco Bagnaia.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia Racing) 1:30.144

2. Marc MARQUEZ (Ducati Lenovo Team) +0.103

3. Alex MARQUEZ (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.185

4. Fabio DI GIANNANTONIO (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.241

5. Franco MORBIDELLI (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.271

6. Pedro ACOSTA (Red Bull KTM Factory Racing) +0.344

7. Luca MARINI (Honda HRC Castrol) +0.496

8. Johann ZARCO (Honda LCR) +0.510

9. Pol ESPARGARO (Red Bull KTM Tech3) +0.530

10. Jorge MARTIN (Aprilia Racing) +0.546

11. Enea BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) +0.560

12. Raul FERNANDEZ (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) +0.572

13. Fermin ALDEGUER (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.614

14. Joan MIR (Honda HRC Castrol) +0.715

15. Brad BINDER (Red Bull KTM Factory Racing) +0.799

16. Fabio QUARTARARO (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.034

17. Diogo MOREIRA (Honda LCR) +1.119

18. Alex RINS (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.137

19. Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo Team) +1.315

20. Jack MILLER (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.423

21. Toprak RAZGATLIOGLU (Prima Pramac Yamaha MotoGP) +1.927