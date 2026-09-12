Marco Bezzecchi: “Moto nervosa nei primi giri, ma contento della Sprint. Spero di dare filo da torcere a Marquez”

Si è conclusa con la vittoria di Marc Marquez la Sprint Race del Gran Premio di San Marino 2026, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito di Misano Adriatico, lo spagnolo si è reso protagonista di una gara corta impeccabile, prendendosi la testa alla prima curva e gestendo poi il suo vantaggio fino alla fine. Ventunesimo successo nelle Sprint per il ducatista, la prima sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Come ad Aragon, il campione del mondo in carica è riuscito a sfruttare l’ottima partenza sorpassando in curva 1 Marco Bezzecchi. L’iberico ha poi costruito il suo vantaggio sull’italiano, gestendo a suo piacimento il ritmo. Seconda posizione proprio per l’Aprilia di Bezzecchi che non riesce a bissare la vittoria nella gara corta di un anno fa. Quinto podio sprint stagionale per il padrone di casa. Completa il podio Jorge Martin che vede Marc Marquez avvicinarsi ancora nel Mondiale.

Ai microfoni di Sky Sport, Bezzecchi ha così commentato la gara: “Sono contento della mia scelta di gomme. Con la media avrei faticato di più nei primi giri. Con la soft pecchiamo ancora di stabilità, la moto era nervosa nei primi giri. Poi sono riuscito a fare un buon ritmo. Peccato ma è il mio miglior risultato in una Sprint quest’anno”.

Sul fattore fisico e sulla gara di domani ha concluso: “Speriamo che sia domani una gara diversa e meno faticosa. Misano è una pista impegnativa e con la moto nervosa mi sono stancato abbastanza. In alcune Sprint ho fatto qualche errore ma oggi ho fatto tutto bene. Marquez è stato più bravo di me nella prima curva e nei primi giri. Domani spero di andare meglio e dargli più filo da torcere”.