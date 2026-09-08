Marco Bezzecchi: “Molto contento di andare a Misano, sarà un weekend impegnativo”

Dopo aver raccolto un prezioso doppio terzo posto ad Aragon in condizioni fisiche ancora non ottimali dopo l’operazione per la frattura della clavicola sinistra, Marco Bezzecchi spera di alzare l’asticella nel prossimo weekend di gara sulla pista di Misano Adriatico in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026 di MotoGP.

“Sono molto contento di andare a Misano. Sarà bellissimo poter finalmente rivedere tutti i nostri tifosi, anche se sicuramente sarà un fine settimana molto impegnativo. Non vedo l’ora di scendere in pista sulla RS-GP26“, dichiara il Bez tramite i canali ufficiali dell’Aprilia alla vigilia del suo vero appuntamento di casa essendo nato e cresciuto a Rimini.

Il 27enne romagnolo sta provando a rimanere in corsa per il titolo iridato nonostante un’estate disastrosa, ma avrà bisogno di un gran risultato a Misano per dare un segnale importante ai suoi avversari diretti per il campionato. Bezzecchi occupa attualmente la terza piazza nella generale a -24 dal compagno di squadra e leader Jorge Martin e a -5 dalla Ducati di Marc Marquez.