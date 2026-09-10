Marco Bezzecchi: “Mi motiva quello che fa Antonelli, voglio tornare alla forma di inizio anno”

Marco Bezzecchi si prepara ad affrontare il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con tanta voglia di far bene e una classifica mondiale che lo vede ancora pienamente coinvolto nella corsa al titolo. Il pilota dell’Aprilia Racing Team arriva a Misano da terzo in campionato, con 232 punti, a 24 lunghezze dal compagno di marca Jorge Martín e appena cinque dal secondo posto occupato da Marc Márquez.

Il weekend di casa presenta anche un’incognita importante: le sue condizioni fisiche. Bezzecchi è infatti ancora alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato al Sachsenring e dovrà quindi fare i conti con uno sforzo fisico che, sul tecnico tracciato romagnolo, potrebbe rivelarsi particolarmente impegnativo.

Misano rappresenta comunque un appuntamento speciale per il pilota Aprilia, che proprio lo scorso anno aveva lasciato il segno davanti al pubblico di casa conquistando la pole position e la vittoria nella Sprint Race, prima di chiudere al secondo posto la gara domenicale. Anche per questo, le aspettative sono inevitabilmente elevate.

“Quando vieni qui in casa e stai facendo bene, i tifosi sono qui a spingerti e questo è positivo. Per me è una gara speciale, ma è una gara come le altre e cercherò di fare il massimo come sempre“, ha spiegato Bezzecchi, consapevole però di non poter ignorare il momento fisico. “Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po’ più difficili. Fortunatamente la spalla sta funzionando bene. L’obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione“.

Il precedente del Mugello rappresenta un riferimento importante, ma Bezzecchi preferisce evitare paragoni troppo diretti con una situazione che, rispetto ad allora, è cambiata. “Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello ma non so se riuscirò a ripeterlo. Arrivo qui in una situazione completamente diversa, per cui è inutile fare viaggi mentali spinti“.

A rendere ancora più particolare il fine settimana di Misano c’è anche la presenza di Kimi Antonelli, altro talento italiano protagonista del panorama internazionale e reduce dall’ottimo risultato ottenuto a Monza. Bezzecchi ha parlato del rapporto con il giovane pilota bolognese senza nascondere quanto i suoi successi possano rappresentare uno stimolo ulteriore. “Siamo semplicemente amici però sicuramente vedere il successo che Kimi sta avendo è una grande motivazione per me. Spero di essere un po’ un’ispirazione per lui. Vedere quello che ha fatto a Monza è stato un bel plus di adrenalina“.

Resta però da verificare quanto il suo stato fisico possa incidere sulla prestazione. “Credo di poter cominciare forte fin da domani. La moto è molto cambiata dall’anno scorso, ma anche le condizioni generali del weekend sono cambiate. Voglio cominciare nella maniera migliore. Il pacchetto tecnico è più competitivo, io sono un po’ più indietro a livello fisico rispetto all’anno scorso ma cercherò di fare del mio meglio“.

Infine, Bezzecchi ha commentato anche le immagini relative alle condizioni fisiche di Marc Márquez, altro grande protagonista della sfida iridata. Il pilota Aprilia ha sottolineato ancora una volta quanto il rischio faccia parte inevitabilmente del motociclismo, riconoscendo allo spagnolo la capacità di continuare a esprimersi ad altissimo livello nonostante gli infortuni. “Purtroppo la MotoGP è quello che amiamo ma è uno sport pericoloso, tutti ci facciamo male. La condizione di Marc sappiamo tutti quale sia e sappiamo il suo talento nel fare determinate cose nonostante gli infortuni“.