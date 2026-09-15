Marco Bezzecchi: “Mi dispiace per la caduta, ma portiamo via tante cose positive da Misano”

Marco Bezzecchi deve resettare al più presto dopo la caduta rimediata nel primo giro della gara di Misano e si appresta ad affrontare un weekend cruciale per continuare a sperare di giocarsi fino in fondo il Mondiale MotoGP 2026. Il romagnolo dell’Aprilia è scivolato infatti a -33 in classifica generale dalla coppia di testa formata dal suo compagno di squadra Jorge Martin e dalla Ducati di un Marc Marquez ormai lanciatissimo dopo aver colmato un gap di oltre 100 punti in meno di quattro mesi.

“Sono ovviamente dispiaciuto per la gara a Misano, ma la cosa positiva è che l’Austria arriva subito. Dopo un errore è fondamentale tornare in sella il prima possibile“, dichiara il pilota italiano al sito ufficiale della Casa di Noale in vista del prossimo appuntamento previsto dal 18 al 20 settembre sui saliscendi del Red Bull Ring di Spielberg.

“Mi dispiace ovviamente per la caduta, ma ci portiamo via tante cose positive da Misano: la velocità, la pole position e il mio miglior risultato in una Sprint in questa stagione. Ovviamente l’errore in gara a Misano fa male, però cercheremo di trasformare questo dolore in grinta per l’Austria“, aggiunge il Bez proiettandosi verso la quindicesima tappa della stagione.