Marco Bezzecchi il migliore del warm-up a Misano, Marquez è in scia e Martin nelle retrovie

Marco Bezzecchi e Marc Marquez. Sono sempre loro a monopolizzare l’attenzione nel weekend di Misano, 14° appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, le Aprilia del team Factory hanno sfoggiato una livrea speciale in onore di Gilles Villeneuve.

Con lo stesso spirito del leggendario pilota canadese della Ferrari, Bezzecchi si è andato a prendere il miglior tempo, risultando l’unico capace di abbattere il muro dell’1’31”. Il romagnolo ha fermato i cronometri sull’1’30”835, ottenuto testando la sua Aprilia con la gomma media al posteriore. Le indicazioni, in vista della gara, sembrano positive.

Alle sue spalle c’è Marc Marquez, che con la Ducati ufficiale ha chiuso a 376 millesimi da Bezzecchi. Un’indicazione da prendere con le dovute cautele, anche perché per il GP, in programma alle ore 14:00, sono previste temperature più alte e condizioni dell’asfalto differenti, con inevitabili ripercussioni sul rendimento degli pneumatici.

A completare la top 5 troviamo il brasiliano Diogo Moreira, con la Honda, a 0”413, lo spagnolo Fermin Aldeguer, sulla Ducati Gresini, a 0”496, e il francese Fabio Quartararo, con la Yamaha, a 0”508.

Ai margini della top 10 si è classificato Francesco Bagnaia, ancora alla ricerca della propria identità in sella alla Ducati. La GP26 continua a non regalargli sensazioni particolarmente positive e il nono tempo, a 0”782 dalla vetta, sembra confermarlo.

Per quanto riguarda il resto della pattuglia italiana, Luca Marini con la Honda ha chiuso all’11° posto, Fabio Di Giannantonio con la Ducati del VR46 Racing Team al 12°, mentre Franco Morbidelli, sempre in sella alla moto della scuderia di Valentino Rossi, ha concluso 14°. Più attardato Enea Bastianini, 21° con la KTM Tech3.

In chiusura, da sottolineare il 20° tempo del leader della classifica generale, Jorge Martin. Il pilota spagnolo, in sella all’Aprilia ufficiale, non ha forzato più di tanto sulla sua Aprilia, gestendo la situazione.

CLASSIFICA WARM-UP GP SAN MARINO MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 72 1:30.835 — 7 301.6 Aprilia Aprilia Racing

2 Marc Márquez 93 1:31.211 +0.376 4 0.0 Ducati Ducati Lenovo Team

3 Diogo Moreira 11 1:31.248 +0.413 7 0.0 Honda Pro Honda LCR

4 Fermín Aldeguer 54 1:31.331 +0.496 6 0.0 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

5 Fabio Quartararo 20 1:31.343 +0.508 7 0.0 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

6 Álex Márquez 73 1:31.364 +0.529 7 0.0 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

7 Raúl Fernández 25 1:31.370 +0.535 6 298.3 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Pedro Acosta 37 1:31.510 +0.675 5 0.0 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Francesco Bagnaia 63 1:31.617 +0.782 7 0.0 Ducati Ducati Lenovo Team

10 Pol Espargaró 44 1:31.697 +0.862 7 0.0 KTM Red Bull KTM Tech3

11 Luca Marini 10 1:31.703 +0.868 4 0.0 Honda Honda HRC Castrol

12 Fabio Di Giannantonio 49 1:31.749 +0.914 7 301.6 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

13 Johann Zarco 5 1:31.901 +1.066 6 0.0 Honda Castrol Honda LCR

14 Franco Morbidelli 21 1:31.947 +1.112 6 0.0 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

15 Toprak Razgatlıoğlu 7 1:31.959 +1.124 6 0.0 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

16 Jack Miller 43 1:32.003 +1.168 6 0.0 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

17 Joan Mir 36 1:32.155 +1.320 6 298.3 Honda Honda HRC Castrol

18 Álex Rins 42 1:32.158 +1.323 3 0.0 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

19 Brad Binder 33 1:32.195 +1.360 6 0.0 KTM Red Bull KTM Factory Racing

20 Jorge Martín 89 1:32.313 +1.478 5 0.0 Aprilia Aprilia Racing

21 Enea Bastianini 23 1:32.428 +1.593 4 0.0 KTM Red Bull KTM Tech3