Marco Bezzecchi: “Giornata tutto sommato positiva, devo sistemare la moto in frenata”

Si è concluso con un nono posto nelle pre-qualifiche il venerdì di Marco Bezzecchi del Gran Premio di Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Red Bull Ring, nonostante le difficoltà del pomeriggio, il centauro dell’Aprilia è riuscito comunque a strappare il pass per il Q2 di domani, chiudendo con un ritardo di 430 millesimi dalla migliore prestazione fatta segnare da Pedro Acosta.

Una pre-qualifiche difficile per il riminese che però è riuscito a salvarsi negli ultimi minuti con un giro da nono posto. Domani il “Bez” deve indubbiamente risolvere i problemi sul giro secco per cercare di guadagnare una buona posizione in vista di Sprint Race e gara. Ai microfoni di Sky Sport, l’italiano ha così commentato la sua giornata: “È stata una giornata complicata come tutti i venerdì. È vero che il nono posto non mi rende felice ma l’obiettivo era il Q2. Ho fatto degli errori nei time attack. Il primo non l’ho fatto perché ho sbagliato ad entrare ai box. Di passo andiamo bene, i ragazzi sono stati come sempre bravi”.

I problemi in frenata: “Il non riuscire a fermare bene la moto ci ha fatto un po’ tribolare. Qui non è facile, ci sono tante staccate in cui devi lasciare il freno per buttarla dentro. Devo sistemare la frenata in queste curve”. Chiosando sulla gestione gomme sul circuito di Spielberg: “Qui il consumo della gomma gioca un ruolo fondamentale, soprattutto nel settore centrale. Bisogna creare una moto che ci dia un buon giro secco, la qualifica è fondamentale ultimamente”.