Marco Bezzecchi cade nel primo giro del GP di San Marino: ambizioni iridate in fumo

Marco Bezzecchi è scivolato nel corso del primo giro del GP di San Marino, che si sta svolgendo sul circuito di Misano: il pilota italiano dell’Aprilia era scattato in pole ed aveva difeso il primo posto in avvio, ma poi ha commesso un errore che lo ha estromesso dalla gara.

Bezzecchi era al comando, inseguito dagli spagnolo Marc Marquez e Jorge Martin, i suoi rivali diretti nella corsa al titolo iridato: non ha portato bene al centauro italiano la livrea speciale della sua Aprilia ufficiale, dedicata agli 80 anni della Vespa Piaggio ed ispirata a Gilles Villeneuve.

In classifica iridata, con 296 punti ancora a disposizione, oltre ai 25 della gara odierna, Bezzecchi resta a quota 241, mentre lo spagnolo Jorge Martin comanda con 263, a +22 sull’italiano, con l’altro iberico Marc Marquez secondo a quota 249. Distanze che si dilateranno per l’azzurro al termine della gara.

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARCO BEZZECCHI