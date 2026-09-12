Marcell Jacobs ritorna dall’infortunio, ma la finale degli Ultimate Championship è lontana

Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara un mese dopo l’infortunio accusato nella finale dei 100 metri agli Europei, quando era lanciato verso la conquista del terzo titolo continentale consecutivo. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha onorato l’impegno agli Ultimate Championship, la neonata competizione organizzata da World Athletics e ribattezzata il Mondiale dei Mondiali vista la caratura del campo partenti (Campioni Olimpici di Parigi 2024, ori iridati, detentori della Diamond League e migliori del ranking globale).

Il velocista lombardo non era chiaramente nella migliore condizione fisica dopo la criticità riscontrata a Birmingham e non è riuscito a distinguersi sulla pista di Budapest (Ungheria): il tempo di reazione è stato eccellente (0.133), nei primissimi metri ha ben spinto, ma poi è scivolato progressivamente indietro e non è riuscito a fare gara alla pari con il resto della concorrenza nella seconda batteria, andata in scena con un vento contrario di 0,7 m/s.

Marcell Jacobs ha chiuso al settimo posto con il tempo di 10.20, chiudendo una stagione che era stata eccellente in avvio di estate (9.99 al Golden Gala di Roma e 9.99 nella tappa di Diamond League a Parigi), ma che poi si è rivelata amara agli Europei e che non ha regalato l’auspicata ciliegina in coda. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore si rimetterà al lavoro durante l’inverno, per poi farsi trovare pronto per la prossima annata agonistica, che culminerà con i Mondiali di Pechino.

A vincere la seconda batteria è stato lo statunitense Kenneth Bednarek con un convincente 9.94, davanti al connazionale Ronnie Baker (10.00), al nigeriano Kayinsola Ajayi (10.00) e al sudafricano Akani Simbine (10.05). Dall’altra semifinale, invece, disputata con 0,2 m/s di brezza in faccia, sono stati promossi il giamaicano Oblique Seville (9.90 per il Campione del Mondo), il botswano Letsile Tebogo (9.95 per il Campione Olimpico dei 200 metri), lo statunitense Christian Coleman (9.96) e il sudafricano Gift Leotlela (10.03).