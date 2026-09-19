Marc Marquez soddisfatto delle qualifiche: “Ottima prima fila. Per la Sprint Race sarà battaglia con Acosta e Martin”

Marc Marquez è comunque soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring il pilota spagnolo ha provato, come sempre, a fissare la migliore prestazione, ma il suo time attack decisivo si è fermato davvero ad una manciata di millesimi dalla vetta. Ad ogni modo il nativo di Cervera si è messo nelle migliori condizioni per cercare una nuova doppietta in questa stagione.

La pole position è stata firmata da Jorge Martin con il tempo di 1:27.917 con 15 millesimi di vantaggio su Marc Marquez, mentre completa la prima fila Pedro Acosta con un distacco di 71. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 249 millesimi, quinta per Ai Ogura a 533, mentre completa la seconda fila Alex Marquez a 556. Settima posizione per Pecco Bagnaia a 610 millesimi, ottava per Fabio Di Giannantonio a 695, quindi nono Fabio Quartararo a 706 mentre è decimo Johann Zarco a 715.

Al termine delle qualifiche il pilota nove volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento di questo tempo. Se ripenso al feeling che avevo ieri, quando faticavo, soprattutto nel giro secco, posso dire che abbiamo compiuto un notevole passo in avanti. Cogliere la prima fila è stato davvero fondamentale sia per la Sprint Race di oggi e per la gara di domani”.

Il mirino si sposta sulle due gare in arrivo, pensando soprattutto alle questioni legate al titolo: “Sicuramente Pedro Acosta sembra molto forte in questo weekend, Jorge Martin parte davanti e sarà anche lui della partita. A livello di titolo? Sicuramente Jorge è più vicino in classifica, ma Pedro non è molto lontano e può ancora tornare in corsa. Mancano troppe gare”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista del piatto forte di giornata, ovvero la Sprint Race delle ore 15.00 che andrà a consegnare i primi punti del weekend. Domani, invece, la gara lunga prenderà il via come sempre alle ore 14.00.