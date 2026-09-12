Marc Marquez: “Obiettivo raggiunto, la pole era impossibile. Bezzecchi fa paura nel T3”

Marc Marquez deve arrendersi al tempone di Marco Bezzecchi ma ottiene un positivo secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2026, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo del team ufficiale Ducati si è attestato a 198 millesimi dalla pole position, che rappresenta anche il nuovo record della pista a Misano.

“Aprilia ed in particolare Bezzecchi fa paura nel terzo settore, stanno andando molto forte in quelle curve veloci. Noi lì facciamo un po’ di fatica, ma ho raggiunto il mio obiettivo che era la prima fila in griglia. Quando ho visto l’1:29.9 di Bezzecchi ho capito che la pole sarebbe stata impossibile, ma vediamo in gara. Fare due volte secondo tra oggi e domani potrebbe essere un buon obiettivo“, le prime impressioni a caldo del ducatista catalano ai microfoni di Sky Sport.

Sull’eventuale possibilità di giocarsela con il Bez per la vittoria tra la Sprint odierna ed il Gran Premio della domenica sul tracciato romagnolo: “Ieri ho gestito, oggi già ho fatto più passo sia nella FP2 che in qualifica. Vediamo come andrà la Sprint, ma andiamo passo dopo passo. Prima la Sprint, e poi vediamo domani nella gara lunga“.