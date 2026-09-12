Marc Marquez: “Mi sono fidato dei nostri dati, Bezzecchi è il favorito per domani”

Marc Marquez mette la firma sulla Sprint Race del Gran Premio di San Marino e lancia un segnale pesante nella corsa al titolo. Sul circuito di Misano, il pilota del Ducati Lenovo Team non si limita a vincere: costruisce il successo con una gara autoritaria, prendendo il controllo della situazione fin dalle prime battute e gestendo poi il ritmo senza concedere vere opportunità agli avversari.

La partenza si rivela subito uno dei momenti chiave. Marquez riesce a trasformare la sua posizione in griglia in un vantaggio concreto e si porta al comando, mentre alle sue spalle Marco Bezzecchi, scattato dalla pole position con l’Aprilia, è costretto a inseguire. Il pilota italiano prova a rimanere agganciato alla lotta per la vittoria, ma deve accontentarsi della seconda posizione.

Sul terzo gradino del podio Sprint sale Jorge Martin, risultato particolarmente significativo in ottica iridata. Il leader del campionato limita infatti i danni, ma vede ridursi ulteriormente il proprio margine proprio nei confronti di Marquez, il rivale più pericoloso nella fase decisiva della stagione.

Il dato più importante arriva quindi dalla classifica generale. I cinque punti conquistati da Marquez con il successo di Misano gli permettono di rosicchiare terreno a Martin, portando il distacco a 14 punti. Un margine che, a questo punto del campionato, non può più essere considerato rassicurante per il leader.

La Sprint conferma dunque una tendenza precisa: la lotta per il Mondiale è tutt’altro che chiusa. Marquez ha dimostrato di poter sfruttare al massimo ogni occasione per ridurre il gap e, soprattutto, di avere il passo e la solidità necessari per mettere sotto pressione il diretto concorrente.

“Mi sono fidato dei nostri dati e ho scelto la gomma media dietro perché con la soft non andavo così fluido. Abbiamo fatto questa valutazione. Era un rischio, che mi ha dato chance di vincere“, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

“Questa gomma mi ha dato un qualcosa in più, ma credo che domani sarà replicata da Bezzecchi. Lui andrà più forte e penso che sia il favorito sulla lunga distanza. Da parte mia, però, darò tutto come al solito. In questa Sprint è stata decisiva la partenza, domani in gara le cose possono cambiare“, ha aggiunto Marquez.