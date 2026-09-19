Marc Marquez: “La moto si comporta in modo diverso, domani sarà una gara lunghissima”

Si è conclusa con la vittoria di Jorge Martin la Sprint Race del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Red Bull Ring, lo spagnolo, dopo aver commesso un errore nel primo giro, è riuscito a rimontare riportandosi subito in seconda posizione. La caduta di Pedro Acosta nel finale ha poi spalancato le porte al successo del centauro ibeirco.

Martin torna quindi al successo in una gara corta, il quarto quest’anno, e riguadagna la leadership del Mondiale. Seconda piazza per Marc Marquez che non ha mai avuto il passo di Acosta prima e Martin poi. Podio comunque prezioso per il campione del mondo in carica che domani dovrà limitare i danni. Completa il podio l’altra Aprilia Ufficiale di Marco Bezzecchi.

Ai microfoni di Sky Sport, il fuoriclasse iberico ha così commentato la sua Sprint: “Siamo in un GP speciale, la moto si comporta in modo diverso. Stiamo facendo il 100%, oggi l’obiettivo era finire dietro Martin. Sapevo che lui ed Acosta erano più veloci di me. Non volevo che Pedro si mettesse in mezzo”.

Le occasioni di sorpasso: “Devi partire deciso e convinto. Ho attaccato in curva 2 perché sapevo che alla curva 1 Martin usava il verde. Domani vediamo se possiamo nuovamente attaccare lì”. L’obiettivo della gara lunga: “Domani sarà una gara lunghissima, la gomma dietro può calare. Devo stare attento a Bezzecchi e Ogura che hanno il passo simile al mio. Per il momento Acosta e Martin hanno un passo superiore al mio”.

Le difficoltà delle Ducati a Spielberg: “Già dalle FP1 tutte le Ducati hanno fatto fatica. Stiamo lavorando, oggi il passo era buono. Il risultato di oggi era il massimo. Ogni gara è diversa, qui Martin è più esplosivo. L’importante è restare lì”.