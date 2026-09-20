Marc Marquez: “Ho avuto un problema al freno, il quinto posto era il massimo”

Si è concluso con la vittoria di Pedro Acosta il Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito del Red Bull Ring, dopo la caduta nella Sprint, il ventiduenne spagnolo ha fatto valere tutta la sua velocità anticipando le due Aprilia ufficiali e festeggiando la prima vittoria in carriera in top class.

Seconda posizione per Jorge Martin che allunga nel Mondiale portando il suo vantaggio su Marquez a dodici punti. H completato il podio Marco Bezzecchi. Non va oltre il quinto posto Marc Marquez che ha vissuto una gara difficile, anche a causa di un problema tecnico sulla sua Ducati. Il ritmo del fuoriclasse spagnolo non sarebbe comunque stato sufficiente per puntare alla vittoria ma il podio sembrava essere alla portata.

Weekend non entusiasmante per il campione del mondo in carica che si stacca leggermente dalla cosa di Martin in classifica. Marquez, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato le sue difficoltà nel GP di Spielberg: “Durante il weekend abbiamo fatto leggermente più fatica. Ero lì però con un passo giusto ma dal primo giro ho visto che succedeva qualcosa con il freno davanti. La leva in ogni staccata era in un punto diverso. Lì ho avuto tanta difficoltà ma poi ho ripreso fiducia. La quinta posizione era il massimo. Potevamo lottare per il podio. In curva 1 stavo andando verso il muro. Poi ho avuto fortuna perché la leva era più stabile. Per questo sono riuscito ad andare avanti”.

Il nove volte campione del mondo ha poi concluso speranzoso: “Qui abbiamo fatto fatica, abbiamo una carcassa diversa dietro. Ma dobbiamo lavorare senza panico, siamo a soli dodici punti e siamo in lotta per il Mondiale”.