Marc Marquez avverte i rivali per il titolo: “Sto iniziando a divertirmi alla guida. Voglio fare bene anche al Red Bull Ring”

Marc Marquez sa di essere davanti al momento decisivo della stagione. Il Mondiale MotoGP 2026 propone nel calendario il Gran Premio d’Austria sul tracciato del Red Bull Ring e il pilota del team Ducatii Factory farà di tutto per proseguire nel suo ottimo momento e, dopo aver raggiunto la vetta della classifica generale, dare il via alla prima fuga della stagione.

La conferma è arrivata dalla conferenza stampa odierna, nella quale il pilota nativo di Cervera ha confermato di essere carico e determinato dopo la doppietta di Misano. Il Cabroncito sa di essere lanciato verso il suo decimo titolo e le Aprilia stanno iniziando a balbettare nella loro rincorsa al successo finale, con Jorge Martin dolorante al braccio e Marco Bezzecchi reduce dalla rovinosa caduta di domenica nella gara di casa.

Nell’incontro con i media di oggi lo spagnolo ha iniziato dalla nuova situazione nella lotta al titolo: “Sicuramente siamo in una situazione nuova ma che non cambia molto. Essere primo a pari punti o leggermente indietro è la stessa cosa. Cercherò di fare il massimo grazie anche ad una moto che, passo dopo passo, è migliorata grazie al lavoro fatto con il team”.

Il Red Bull Ring, negli anni, è diventato una specie di fortino per le moto di Borgo Panigale: “Senza dubbio questa è una pista nella quale la Ducati ha sempre fatto molto bene. Anche nella scorsa stagione mi ero sentito bene e proverò a ripetermi anche questa volta. Le Ducati arrivano da 10 vittorie nelle ultime 12 edizioni. Sicuramente una statistica importante, ma allungarla non sarà affatto scontato. Siamo in buon momento e sto iniziando a divertirmi in moto. Con l’andare delle gare ho trovato il modo di adattare il mio stile di guida alla moto”.