Marc Marquez: “Acosta qui è di un’altra categoria, noi dobbiamo stare vicini alle Aprilia”

È calato ormai da ore il sipario sulla prima giornata del Gran Premio d’Austria 2026, quindicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Red Bull Ring, si è delineata dopo le pre-qualifiche la composizione del Q1 e del Q2 di domani. La migliore prestazione è stata quella di Pedro Acosta, capace di anticipare tutti firmando l’ottimo crono di 1:28.381.

Competitivo anche Fermin Aldeguer, al secondo posto con un ritardo di 127 millesimi dalla vetta. Torna dall’infortunio nel migliore dei modi Ai Ogura che firma la terza piazza a 187 millesimi. Non forza più di tanto Marc Marquez che strappa l’accesso in Q2 con il quarto crono, a 204 millesimi dalla prima posizione. Venerdì positivo e come sempre controllato per il fuoriclasse spagnolo che domani alzerà il livello già dalle qualifiche.

Ai microfoni di Sky Sport, il campione del mondo in carica ha così commentato il suo venerdì: “Dalla Fp1 alle pre-qualifiche mi sono sentito sempre meglio, questo è l’importante. Qui abbiamo lavorato più del solito. Abbiamo subito visto di avere una carcassa diversa dietro ma cerchiamo di performare al 100%. Domani dobbiamo essere più veloci. Qui è importante far lavorare la gomma dietro sia in staccata che in accelerazione. Con gomma usata mi sento meglio che con la nuova”.

Su Pedro Acosta, grande protagonista fino a questo momento: “Lui in questo circuito è in un’altra categoria. Sta andando quattro decimi più veloce di tutti. Dobbiamo dare il 100% e stare vicino alle Aprilia. Siamo tutti molto vicini nel Mondiale, compreso Acosta”.