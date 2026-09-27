Maratona Berlino 2026: risultati e tempi. Assefa domina ma vede sfumare nel finale il record del mondo femminile

Va in archivio con un dominio assoluto dell’Etiopia la Maratona di Berlino 2026, quinta Major stagionale (sulle sette presenti nel calendario). La 52ma edizione dell’evento ha regalato due gare di alta qualità, confermando la velocità del percorso (totalmente pianeggiante o quasi) che si snoda tra le strade della capitale tedesca, ma rimane un pizzico di amaro in bocca per l’epilogo della prova femminile.

Tigst Assefa ha viaggiato infatti per oltre 40 chilometri su un ritmo da record del mondo, staccando il resto della concorrenza sin dalle battute iniziali e passando alla mezza in 1h04:57 (proiezione da 2h09:54, due secondi meglio del primato mondiale) per poi cambiare passo tra il 25° ed il 35° km riuscendo a prendere un margine di una quindicina di secondi in proiezione sul world record.

Negli ultimi chilometri arriva però il colpo di scena, con la 29enne etiope che accusa un problema fisico (crampi?) e rallenta vistosamente arrivando addirittura a zoppicare a tratti negli ultimi mille metri e vedendo sfumare in maniera beffarda la possibilità di battere le 2h09:56 della keniana Ruth Chepngetich (Chicago 2024). Assefa si deve accontentare così di sbriciolare il personale (2h11:53 a Berlino nel 2023, che era il precedente primato della gara teutonica), chiudendo con il tempo di 2h11:04 ma restando al terzo posto nelle liste mondiali all-time. Quinto sigillo in una Major per la vice-campionessa olimpica in carica.

Maggior equilibrio nella competizione maschile, vinta dall’etiope Guye Adola in 2h02:50 (quasi un minuto di progresso a 35 anni) davanti al connazionale Gemechu Dida Diriba (2h03:19) e al tanzaniano Gabriel Gerald Geay (2h03:59). Secondo successo della carriera in una Major per Adola, che si impose a Berlino anche nel 2021.

RISULTATI GARA FEMMINILE (TOP10)

1. Tigst ASSEFA (Etiopia) 2h11:04

2. Bedatu HIRPA (Etiopia) 2h16:53

3. Dera DIDA (Etiopia) 2h16:55

4. Bekelech GUDETA (Etiopia) 2h18:58

5. Alemitu TARIKU (Etiopia) 2h19:01

6. Pascaline JELAGAT (Kenya) 2h20:23

7. Misgane ALEMAYEHU (Etiopia) 2h20:27

8. Ludwina CHEPNGETICH (Kenya) 2h21:25

9. Evaline CHIRCHIR (Kenya) 2h21:32

10. Aminet AHMED (Etiopia) 2h21:45

RISULTATI GARA MASCHILE (TOP10)

1. Guye ADOLA (Etiopia) 2h02:50

2. Gemechu Dida DIRIBA (Etiopia) 2h03:19

3. Gabriel Gerald GEAY (Tanzania) 2h03:59

4. Getaneh MOLLA (Etiopia) 2h04:55

5. Selemon BAREGA (Etiopia) 2h04:58

6. Asefa BOKI (Etiopia) 2h05:32

7. Andamlak BELIHU (Etiopia) 2h05:55

8. Shura KITATA (Etiopia) 2h06:04

9. Yuhei URANO (Giappone) 2h06:09

10. Tadu ABATE (Etiopia) 2h07:16