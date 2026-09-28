Mancini: “Tutta la squadra ha giocato bene. Dobbiamo recuperare energie in vista di venerdì”

Una grande Italia reagisce alla sconfitta subita venerdì contro il Belgio, dimostra di avere carattere e con una notevole prova di qualità travolge 4-1 la Turchia a Bursa nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone A della League A della Nations League.

Il Commissario Tecnico commenta così la gara: “Abbiamo giocato su un campo dove piove da un giorno, era normale. Così come era normale che loro ad un certo punto reagissero. Credo sia doveroso menzionare tutti i giocatori per la prova di questa sera”

L’elogio per l’ottima prova di squadra: “La squadra ha giocato bene, ha tenuto palla, ha cercato l’imbucata ed è andata a prendere alto gli avversari. Tutti i giocatori impiegati hanno fatto bene”

L’attenzione si sposta già sulla prossima ed impegnativa partita: “Il nostro pensiero deve essere alla partita odierna. Adesso cercheremo di recuperare le energie, abbiamo giocatori freschi a casa e venerdì andremo a Parigi a giocare contro la Francia”.