Manca una vittoria a Zverev per agganciare Sinner al n.1 nel ranking ATP Race: chi sarebbe primo a parità di punti?

A un passo dall’aggancio, e non solo. Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco ha avuto la meglio piuttosto agevolmente sull’olandese Botic van de Zandschulp, conquistando un successo che gli ha permesso di incamerare ulteriori punti nella cosiddetta Race to Turin, ovvero la classifica di rendimento stagionale che determina i qualificati alle ATP Finals di Torino.

L’azzurro e il teutonico sono già qualificati e, con l’assenza di Jannik Sinner a New York, la lotta per il primato potrebbe sorridere a Zverev. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e, allo stesso tempo, aggancerebbe Sinner in vetta alla Race, a quota 7950 punti.

A quel punto, per stabilire chi occuperebbe il primo posto nella Race, si andrebbero a considerare i punti conquistati finora nei tornei del Grande Slam e nei Masters 1000 obbligatori. Sinner è fermo a quota 6850, mentre, con l’accesso alla finale degli US Open, Zverev salirebbe a 7060 punti, conquistando così la vetta della classifica.

In caso di vittoria nel Major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8650 punti e diventerebbe, a quel punto, il leader indiscusso della Race.