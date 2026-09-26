Luna Rossa vola sotto il Vesuvio! Dominio nella terza regata, trionfo con mezzo chilometro di vantaggio!

Luna Rossa ha incominciato in maniera brillante la seconda giornata riservata alle regate preliminari della America’s Cup, dettando legge nelle acque di Napoli in maniera perentoria e imponendosi di forza di fronte al proprio pubblico. L’equipaggio con al timone il fuoriclasse neozelandese Peter Burling (capace di alzare al cielo la Vecchia Brocca con Team New Zealand) e dal giovane talento Marco Gradoni, supportati dai trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, ha preso il comando delle operazioni fin dalle partenza, in condizioni di vento sostenuto, hanno impostato al meglio il primo lato di bolina, hanno tenuto a bada i tentativi degli statunitensi di ARC Team USA e poi nel successivo tratto di poppa hanno fatto velocità, ampliando in maniera cospicua il margine nei confronti dei più immediati inseguitori.

L’equipaggio tricolore ha controllato agevolmente la situazione con quasi mezzo chilometro di vantaggio sui secondi classificati, manovrando al meglio e sciorinando una chiara superiorità rispetto all’intera concorrenza. Luna Rossa ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in questo appuntamento, che si sta disputando con gli AC40 (gli scafi in miniatura, non gli AC75 che verranno impiegati la prossima estate nella competizione sportiva più antica del mondo), bissando il trionfo ottenuto nella seconda regata di ieri e allungando in testa alla classifica generale, dove ora primeggiano con ben 29 punti all’attivo. I padroni di casa era prevalso con 29 secondi di vantaggio sugli svizzeri di Alinghi, con Paul Goodison e Phil Robertson al timone, ora secondi in graduatoria a -9.

Terzo posto per GB1 capitana da Dylan Fletcher, quarta piazza per Luna Rossa Youth & Women con Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi al timone, quinto posto per ARC Team USA e sesta posizione per i francesi di La Roche-Posay. Avvio di giornata molto complicato per Team New Zealand, incappata in una penalità in partenza e soltanto ottava: il quartetto guidato da Nathan Outteridge si è dovuto accontentare di una poco confortante ottava piazza, tra il secondo equipaggio britannico e il secondo scafo dei Kiwi. Il pomeriggio proseguirà con altre tre regate di flotta.