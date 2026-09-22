Luna Rossa, svelate le formazioni ufficiali per le regate preliminari di America’s Cup a Napoli. Nuova coppia al timone!

Luna Rossa ha annunciato la composizione degli equipaggi che prenderanno parte questo weekend alle regate preliminari di America’s Cup nel Golfo di Napoli. Il Challenger italiano per la 38ma Coppa America, come avvenuto quattro mesi fa nella Preliminary Regatta di Cagliari, competerà con due AC40 iscrivendo quindi sia il team Senior che la squadra riservata a donne e giovani.

La grande novità è sicuramente la promozione dal team Youth & Women al team Senior di Marco Gradoni e Maria Giubilei, che ricopriranno rispettivamente il ruolo di timoniere e trimmer al fianco del fenomeno neozelandese Peter Burling e di Gianluigi Ugolini (campione del mondo in carica con il Nacra 17 proprio insieme a Giubilei). Turno di stop dunque al timone per Ruggero Tita, che aveva vinto l’evento in Sardegna dello scorso maggio in coppia con Burling.

L’equipaggio femminile/giovanile sarà composto invece dai timonieri Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi e dai trimmer Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi. Ricordiamo che possono salire a bordo di ogni AC40 al massimo quattro velisti (due timonieri e due trimmer) e le formazioni definitive di ciascun equipaggio saranno decise su base giornaliera nel corso della kermesse.

Luna Rossa Boat 1 – Senior

Peter Burling – timoniere

Marco Gradoni – timoniere

Maria Giubilei – trimmer

Gianluigi Ugolini – trimmer

Luna Rossa Boat 2 – Youth & Women

Margherita Porro – timoniera

Massimiliano Antoniazzi – timoniere

Maria Vittoria Marchesini – trimmer

Giovanni Santi – trimmer