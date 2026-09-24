Luna Rossa sperimenta un nuovo assetto nelle regate preliminari di Napoli: ultimo test sugli AC40 prima della Coppa America

Ultime ore di attesa in vista della Preliminary Regatta di Napoli, seconda tappa di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup dopo l’evento inaugurale andato in scena lo scorso maggio a Cagliari. I team potranno darsi battaglia nelle acque che ospiteranno nel 2027 la prossima edizione della Coppa America, anche se da venerdì 25 a domenica 27 settembre vedremo ancora in azione gli AC40 già utilizzati quattro mesi fa in Sardegna.

Il format prevede una prima fase di qualificazione in cui si disputeranno fino ad un massimo di otto regate di flotta, al termine delle quali i migliori due team in classifica generale (sommando i punteggi raccolti dai vari equipaggi in ogni prova, con 10 punti assegnati al primo, 9 al secondo, 8 al terzo e così via) si affronteranno in un Match Race secco.

Luna Rossa ne approfitta per effettuare qualche esperimento e scenderà in acqua con due AC40 schierando nel team Senior l’inedita coppia di timonieri composta da Peter Burling e Marco Gradoni, che verranno supportati dai trimmer Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini. La squadra Youth & Women sarà formata invece al timone da Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi insieme ai trimmer Maria Vittoria Marchesini e Giovanni Santi. Turno di stop (c’è sempre la possibilità di effettuare delle sostituzioni nel corso del weekend) per Ruggero Tita, che resta comunque in pole position in ottica America’s Cup per il ruolo di timoniere sull’AC75 al fianco di Burling.

Due imbarcazioni iscritte anche per il Defender Emirates Team New Zealand (team Senior con i timonieri Nathan Outteridge e Seb Menzies ed i trimmer Andy Maloney e Iiain Jensen) e per i britannici di GB1 (squadra Senior che può contare su Dylan Fletcher e Ben Cornish al timone con Bleddyn Mon e l’italiano Andrea Tesei da trimmer). Un solo AC40 invece per i francesi di La Roche-Posay (con la notevole coppia di timonieri composta da Quentin Delapierre e Diego Botin), Tudor Alinghi (Paul Goodison e Phil Robertson al timone) e le new entry Team Australia e American Racing.

Il tempo massimo stabilito per completare una regata valida è di 30 minuti (e non più di 7 punti per raggiungere il primo gate), mentre per quanto riguarda i limiti di vento si potrà regatare con un minimo di 7,5 nodi ed un massimo di 21 nodi.