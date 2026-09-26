Luna Rossa recupera ed è in testa alle regate preliminari di America’s Cup! I francesi vincono dopo la scuffia

Luna Rossa ha faticato nell’ultima prova di giornata nell’ambito delle regate preliminari della America’s Cup: dopo una vittoria, una sesta piazza e un secondo posto nel corso del pomeriggio sulle acque di Napoli, i padroni di casa non sono riusciti a convincere in maniera completa nel quarto atto dell’intenso sabato nel capoluogo campano. L’equipaggio guidato dai timonieri Peter Burling e Marco Gradoni non ha incantato in partenza, riuscendo poi a cambiare il passo lungo i sei lati di campo all’ombra del Vesuvio.

Il sodalizio tricolore ha terzo al quarto posto, con un bel sorpasso ai danni di GB1 nel penultimo tratto, rimanendo al comando della classifica generale con 51 punti: Luna Rossa può fare affidamento su un vantaggio di otto lunghezze nei confronti degli oceanici, 13 su Alinghi e 16 su Luna Rossa Youth & Women. Gli uomini di Max Sirena hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione al match race, lo scontro diretto tra le prime due classificate che metterà in palio il trofeo in terra partenopea.

La formazione senior ha tagliato il traguardo davanti ai britannici di GB1 capitanati da Dylan Fletcher e al quartetto Youth e Women di Luna Rossa, sotto la guida dei timonieri Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi. Più attardati l’altro scafo britannico, gli svizzeri di Alinghi e ARC Team USA. Davanti è andato in scena uno spettacolare duello per la vittoria tra i francesi di La Roche-Posay e Team New Zealand.

Quentin Delapierre e compagni sono tornati in acqua dopo la scuffia della regata precedente, maturata nell’ultimo lato di poppa quando erano saldamente al comando, hanno preso il comando delle operazioni, hanno avuto la meglio in un intenso braccio di ferro con i Kiwi di Nathan Outteridge e hanno poi dettato legge in faccia ai detentori della Vecchia Brocca. Domenica si disputeranno due regate di flotta e, a seguire, il match race tra le prime due classificate.