America's Cup
Luna Rossa penalizzata nel duello con New Zealand, poi la rimonta non riesce nei preliminari di America’s Cup
Dopo il dominio inscenato nella prima prova di giornata, Luna Rossa ha faticato nel secondo atto di giornata valido per le regate preliminari della America’s Cup e si è dovuta accontentare della seta posizione nelle acque di Napoli. L’equipaggio guidato dai timonieri Peter Burling (fuoriclasse neozelandese capace di alzare al celo la Vecchia Brocca nelle ultime tre edizioni) e Marco Gradoni (grandissima promessa della vela tricolore) è stato penalizzato in fase di partenza per un confronto troppo ravvicinato con Team New Zealand, che ha avuto ragione con la propria protesta.
I padroni di casa sono scivolati in sesta posizione con un ritardo di quattrocento metri dal gruppo di testa, in cui svettavano proprio i Kiwi e i francesi di La Roche-Posay. Il quartetto tricolore non ha mollato la presa e ha inscenato una spettacolare rimonta lungo il terzo lato di gara (il secondo di bolina), riuscendo a recuperare di forza nei confronti dei transalpini e dei detentori del trofeo sportivo più antico del mondo. Si è ingaggiata una splendida battaglia a tre lungo il quarto tratto di regata, Luna Rossa ha superato New Zealand in velocità pura e si è inserita alle spalle della formazione guidata da Quentin Delapierre.
In approccio alle boe, Burling e compagne hanno provato a differenziare la strategia rispetto ai transalpini e sono andati verso la sinistra, ma dall’esterno incombono NZ e i rimontanti svizzeri di Alinghi, così devono cambiare tattica e inseguire i francesi sulla destra, ma hanno perso un po’ l’attimo. Nel quinto lato non sono riusciti a trovare la giusta pressione di vento a differenza degli avversari e la rimonta è sfumata, scivolando fino alla sesta posizione finale. Dopo due vittorie consecutive, Luna Rossa ha raccolto il peggior risultato del weekend, ma resta al comando della classifica generale con 6 punti di vantaggio su Alinghi e 8 su New Zealand.
La regata è stata vinti da La Roche-Posay, con sette secondi di vantaggio su New Zealand, terza piazza per Alinghi, quarta New Zealand con la formazione giovanile, quinta posizione per Luna Rossa Women & Youth (l’equipaggio femminile e giovanile), brava a rialzarsi dopo essere caduta dai foil in approccio alla prima boa durante un confronto con gli statunitensi. Il pomeriggio proseguirà con altre due regate di flotta.