Luna Rossa in palla a Napoli: i risultati dell’ultima regata di allenamento

Percorso netto per Luna Rossa nelle tre regate ufficiali di allenamento alla vigilia della Preliminary Regatta di Napoli, seconda tappa di avvicinamento verso la 38ma America’s Cup. Il Challenger italiano, dopo essersi imposto nelle prime due prove odierne, ha completato l’opera facendo addirittura doppietta nella terza e ultima Practice Race andata in scena nelle acque del golfo napoletano.

Alle spalle del team Senior – con al timone l’inedita coppia formata da Peter Burling e Marco Gradoni, supportati dai trimmer Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei – si è attestato infatti al posto d’onore l’AC40 della squadra italiana Women & Youth (timonieri Margherita Porro e Massimiliano Antoniazzi). Luna Rossa 1, autrice di un’altra grande partenza, ha preceduto la barca gemella di 18″ al traguardo completando la regata in 20’56”.

Indicazioni positive dunque per il sodalizio del patron Patrizio Bertelli, che ha tutte le carte in regola per regalare spettacolo nei prossimi giorni a Napoli nell’ultima uscita ufficiale con gli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo e sugli allenamenti a bordo dell’AC75 che verrà utilizzato nel 2027 in occasione della prossima Coppa America.

Dietro ai due equipaggi di Luna Rossa, in questa terza Practice Race ha completato il podio la new entry American Racing (3° posto a 29″ dalla vetta) mentre il resto della flotta ha accusato un distacco superiore al minuto. Quarta piazza a 1’28” per i francesi di La Roche-Posay, quinta a 1’31” per Emirates Team New Zealand e sesta a 1’34” per gli svizzeri di Tudor Alinghi.