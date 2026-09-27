Luna Rossa domina l’ultima regata di flotta, ora il match race per vincere i preliminari di America’s Cup

Luna Rossa ha vinto di forza la seconda prova della domenica nell’ambito delle regate preliminari di America’s Cup: dopo il successo di inizio pomeriggio, il sodalizio tricolore ha saputo replicarsi nelle acque di Napoli e ha conquistato il quarto successo nelle otto regate di flotta disputate nel capoluogo partenopeo. L’equipaggio guidato dai timonieri Peter Burling e Marco Gradoni è risultato impeccabile all’ombra del Vesuvio: i padroni di casa sono partiti molto bene, nel corso del primo lato di bolina hanno superato a doppia velocità gli svizzeri di Alinghi e hanno poi navigato in totale solitudine, inscenando un dominio assoluto.

Luna Rossa ha preceduto i francesi di La Roche-Posay di ventinove secondi, gli statunitensi di ARC Team USA di ben 1’01” e i britannici di GB1. A seguire l’equipaggio femminile e giovanili di Team New Zealand e il sodalizio Youth & Women di Luna Rossa, mentre Team New Zealand senior non è andato oltre la settima piazza, appena davanti ad Alinghi. Luna Rossa si trova al comando della classifica generale con 71 punti e tra poco affronterà Team New Zealand (secondo con 56 punti) nel match race che metterà in palio il trofeo: dopo otto regate di flotta, si disputerà uno scontro diretto, come succederà in America’s Cup la prossima estate.

Il confronto per il titolo sarà lo stesso disputato in primavera a Cagliari, quando fu Luna Rossa, con Burling e Ruggero Tita al timone, a imporsi contro gli oceanici, detentori della Vecchia Brocca. Arriverà il bis per il quartetto tricolore contro la formazione guidata dal timoniere Nathan Outteridge? Ricordiamo che si gareggia con gli AC45, gli scafi in miniatura, ben più piccoli rispetto agli AC70 che verranno impiegati il prossimo anno nella competizione sportiva più antica del mondo.