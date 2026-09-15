Luna Rossa, definiti gli equipaggi per le regate preliminari di America’s Cup a Napoli. ‘Promozione’ per Gradoni

Luna Rossa ha annunciato il gruppo di velisti che faranno parte del sailing team in occasione del secondo appuntamento con le regate preliminari verso l’America’s Cup 2027. Come già avvenuto nella prima Preliminary Regatta di Cagliari, anche a Napoli (dal 25 al 27 settembre) verranno schierati due equipaggi sugli AC40: il Team Senior ed il Team Youth & Women.

Negli ultimi mesi il sodalizio italiano ha portato avanti in parallelo due attività, effettuando delle sessioni di allenamento a Napoli con il team Y&W (affiancato a fasi alterne dalla squadra Senior) sugli AC40 e soprattutto a Cagliari con il roster “titolare” sull’AC75 in piena fase di sviluppo che parteciperà alla 38ma Coppa America. “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto quest’estate. Sia a Napoli sia a Cagliari, il team si è impegnato al massimo per portare avanti e in parallelo due programmi complessi dal punto sportivo e logistico. Adesso siamo nella fase finale della nostra preparazione in vista delle regate preliminari che inizieranno il 24. Abbiamo ancora dei giorni di allenamento davanti che sfrutteremo al massimo, ma certamente questi mesi di navigazione a Napoli sono stati di grande utilità. Ora si tratta di trasformare il lavoro fatto e le informazioni raccolte in risultati“, dichiara Max Sirena.

Emergono alcune novità rispetto alle regate di maggio a Cagliari, con il timoniere Marco Gradoni e la trimmer Maria Giubilei “promossi” dal team giovani/donne alla squadra principale raggiungendo i confermati timonieri Peter Burling e Ruggero Tita ed i trimmer Umberto Molineris e Gianluigi Ugolini. “Dal punto di vista sportivo, sono felice delle nostre formazioni: abbiamo velisti di eccellenza e di grande esperienza che si affiancano a giovani atleti – donne e ragazzi – con enormi potenzialità e risultati già importanti alle spalle. Questo mix di competenze e approcci diversi rappresenta per noi un valore aggiunto. Adesso ci concentriamo sulle regate che stanno per iniziare, con l’impegno di dare il massimo e raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti“, ha aggiunto l’amministratore delegato di Luna Rossa.

Ricordando che possono salire a bordo di ogni AC40 al massimo quattro velisti (due timonieri e due trimmer), le formazioni definitive di ciascun equipaggio saranno decise su base giornaliera nel corso dell’evento. Da capire dunque se Gradoni entrerà nella rotazione dei timonieri o se verrà relegato al ruolo di “riserva di lusso” della coppia stellare Tita/Burling. Di seguito il sailing team di Luna Rossa per la Preliminary Regatta 2026 di Napoli.

Luna Rossa 1 – Team Senior

Peter Burling – timoniere

Marco Gradoni – timoniere

Ruggero Tita – timoniere

Maria Giubilei – trimmer

Gianluigi Ugolini – trimmer

Umberto Molineris – trimmer

Luna Rossa 2 – Team Youth & Women

Margherita Porro – timoniera

Massimiliano Antoniazzi – timoniere

Lorenzo Sirena – timoniere

Maria Vittoria Marchesini – timoniera/trimmer

Giovanni Santi – trimmer

Alice Linussi – trimmer