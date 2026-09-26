Luna Rossa cade dai foil, poi infiamma Napoli con una rimonta da urlo e sorpassa New Zealand!

Luna Rossa è caduta dai foil durante la terza prova di giornata valida per le regate preliminari della America’s Cup. L’equipaggio guidato dai timonieri Peter Burling e Marco Gradoni era molto veloce nella parte conclusiva del primo lato di bolina sulle acque di Napoli e ha approcciato le boe in maniera decisa, ma sopravento si sono fatti vedere i francesi di La Roche-Posay, il quartetto tricolore ha dovuto orzare in un frangente molto complicato e ha perso il volo.

I padroni di casa, che avevano incominciato il sabato con una schiacciante vittoria e avevano proseguito il pomeriggio con una sesta piazza, sono riusciti a proseguire la terza regata del sabato e hanno inscenato una rimonta superlativa tra il penultimo e l’ultimo tratto di regata. Luna Rossa ha trovato la giusta pressione del vento, si è scatenata ed è risalita addirittura al secondo posto, con un sorpasso di spessore ai danni di Team New Zealand a metà dell’ultimo lato di poppa.

Il sodalizio tricolore si è confermato saldamente al comando della classifica generale con 9 punti di vantaggio su Team New Zealand (l’equipaggio di punta con Nathan Outteridge al comando) e sugli svizzeri di Alinghi. Tutto sembrava apparecchiato per la doppietta dei francesi di La Roche-Posay, saldamente al comando della prova dopo aver vinto la regate precedente e lanciati verso il successo, ma Quentin Delapierre e compagni hanno scuffiato nel tratto conclusivo di poppa, ribaltandosi in acqua.

Ne ha approfittato Team New Zealand Youth & Women, con Jake Pye ed Erica Dawson al timone, che si è imposta con dodici secondi di vantaggio su Luna Rossa, terza piazza per il team senior di New Zealand, quarti gli statunitensi di ARC Team USA, penultima piazza per Luna Rossa Youth & Women, caduta dai foil nelle battute conclusive. Il pomeriggio proseguirà con un’ultima regata di flotta, domani se ne disputeranno altre due e le prime due classificate disputeranno il match race che metterà in palio il trofeo.