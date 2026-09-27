Luna Rossa apre l’ultima giornata con una vittoria: antipasto di match race con New Zealand

Il team Senior di Luna Rossa archivia la pratica e si qualifica aritmeticamente per il Match Race finale della Preliminary Regatta di Napoli, seconda tappa di avvicinamento verso l’America’s Cup 2027. L’AC40 del Challenger italiano, con al timone il fuoriclasse neozelandese Peter Burling ed il formidabile romano Marco Gradoni, si è imposto nella prima regata di flotta odierna dopo quasi un’ora di attesa (causa vento troppo leggero) centrando il terzo successo del weekend nel golfo napoletano su sette prove disputate.

Già definita con una regata di anticipo anche l’altra protagonista della Finale, con Emirates Team New Zealand (al timone Nathan Outteridge e Seb Menzies) che ha raccolto un prezioso secondo posto nella Race 7 volando a +11 nella generale sugli svizzeri di Tudor Alinghi e garantendosi il pass per il Match Race decisivo contro Luna Rossa nel remake dell’ultimo atto andato in scena lo scorso maggio a Cagliari e vinto in quel caso dalla squadra padrona di casa.

Timing perfetto e ottima partenza di Luna Rossa 1 (team Senior), con Burling e Gradoni che prendono subito la testa della flotta completando la prima bolina con un vantaggio di 5″ su Emirates Team New Zealand e 7″ su La Roche-Posay, mentre l’equipaggio Youth & Women di Luna Rossa è quarto con 16″ di ritardo dalla barca gemella.

Leadership consolidata nella prima poppa per Luna Rossa 1, ma alle sue spalle sono i francesi di La Roche-Posay a prendersi la seconda piazza con un gap di 7″ dalla testa subito davanti a New Zealand e al secondo equipaggio di Luna Rossa. La Roche-Posay mette sotto pressione il tandem Burling-Gradoni ma effettua un paio di manovre brusche, perdendo del tempo prezioso e consentendo ai kiwi di riprendersi la piazza d’onore a 18″ da Luna Rossa al termine della seconda bolina. Molto bene anche il secondo AC40 italiano, quarto a metà regata e non lontano dalla top3.

Il vantaggio di Luna Rossa 1 aumenta ulteriormente nel secondo lato di poppa, con New Zealand distante 21″ dalla vetta al quarto gate precedendo La Roche-Posay e Luna Rossa 2. Nell’ultimo giro si accende il duello ravvicinato per la seconda piazza tra il Defender ed i francesi di La Roche-Posay, con Gradoni e Burling che vanno in copertura per non correre alcun rischio ed involarsi verso la terza vittoria del weekend. Peccato per Luna Rossa 2, che paga dazio nell’ultima bolina venendo riassorbita dal gruppo e lasciando sul piatto dei punti pesanti. Luna Rossa 1 resiste nel finale all’assalto dei neozelandesi e vince con il tempo di 19’33” davanti a NZ (13″ di ritardo) e La Roche-Posay (staccata di 44″). Quarta piazza in rimonta per GB1, poi New Zealand Women & Youth, GB2, Luna Rossa 2, Alinghi e American Racing.