Lucrezia Stefanini mette nel mirino la top100. Anche un’impresa con Jasmine Paolini non sarebbe ancora sufficiente

Lucrezia Stefanini, dopo aver superato le qualificazioni, è approdata al secondo turno del tabellone principale degli US Open, dove affronterà in un derby tutto italiano Jasmine Paolini: l’azzurra, che ha già scalato due posizioni rispetto al ranking ufficiale, potrà continuare ad avvicinare la top 100.

Per l’azzurra l’accesso al secondo turno è valso quota 617 punti, mentre andare al terzo turno la porterebbe a 677, al 106° posto virtuale, mentre Stefanini con l’approdo agli ottavi di finale salirebbe a 787, rientrerebbe in top 100 e riscriverebbe il proprio best ranking (è stata al massimo numero 99), portandosi al 94° posto virtuale.

L’italiana con l’accesso ai quarti di finale si spingerebbe a quota 977, al 67° posto, mentre con il raggiungimento della semifinale si porterebbe a quota 1327, al 34° posto. Il passaggio in finale varrebbe 1847 punti, al 25° posto, infine il successo nel torneo la porterebbe a 2547, quota che al momento varrebbe il 13° posto virtuale.

RANKING WTA LUCREZIA STEFANINI

Ranking ufficiale: 620 punti, 119° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 617 punti, 117° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 677 punti, 106° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 787 punti, 94° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 977 punti, 67° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1327 punti, 34° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1847 punti, 25° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2547 punti, 13° posto virtuale.