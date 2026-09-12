Lucrezia Stefanini costretta a fermarsi: l’ematoma dopo il controllo antidoping agli US Open

Quello che avrebbe dovuto essere un normale controllo antidoping si è trasformato in un problema tutt’altro che trascurabile per Lucrezia Stefanini. La tennista italiana ha raccontato sui social le conseguenze di un prelievo effettuato durante gli US Open, mostrando un vistoso ematoma comparso sul braccio e spiegando di avere continuato ad avvertire dolore anche nei giorni successivi.

Secondo la ricostruzione fornita dalla giocatrice, la persona incaricata del controllo avrebbe incontrato difficoltà nell’individuare la vena. Il tentativo, sempre secondo quanto riferito da Stefanini, sarebbe proseguito insistendo con l’ago anziché interrompere la procedura e adottare un approccio diverso. Il risultato è stato un’ampia ecchimosi, accompagnata da un fastidio che, a distanza di circa una settimana, non si era ancora completamente risolto.

È proprio questo l’aspetto che ha spinto la tennista a rendere pubblica la vicenda. Stefanini non ha messo in discussione l’esistenza o la necessità dei controlli antidoping, ma le modalità con cui, a suo dire, il prelievo sarebbe stato eseguito. La domanda rivolta pubblicamente agli organismi del tennis è quindi soprattutto una questione di metodo: quanto è accaduto può essere considerato un normale inconveniente di una procedura di routine oppure sarebbe stato possibile gestire diversamente la situazione?

L’episodio ha avuto anche una conseguenza concreta sul programma agonistico dell’azzurra. Il dolore al braccio l’ha infatti costretta a rinunciare al WTA 125 di Barranquilla, in Colombia, torneo che avrebbe dovuto rappresentare la prosecuzione della sua stagione sul cemento dopo l’esperienza newyorkese.

La beffa arriva al termine di un percorso agli US Open particolarmente positivo per Stefanini. L’italiana aveva superato le qualificazioni e poi ottenuto una vittoria nel tabellone principale, prima di arrendersi a Jasmine Paolini. Un bilancio sportivo importante, dunque, che avrebbe potuto essere seguito da un’altra tappa del calendario internazionale e che invece si è interrotto per un problema nato fuori dal campo.

La vicenda va naturalmente distinta dall’esito del controllo antidoping: non è il test a essere contestato, bensì le modalità del prelievo e le conseguenze fisiche denunciate dalla giocatrice. Ed è proprio questo elemento a rendere il caso particolarmente delicato. Per un’atleta professionista, un braccio dolorante non rappresenta soltanto un disagio passeggero: può incidere sulla preparazione, sull’allenamento e, soprattutto, sulla possibilità di competere.

Stefanini ha quindi trasformato una disavventura personale in una domanda più ampia sulla qualità e sulla gestione dei controlli a cui sono sottoposti quotidianamente gli sportivi professionisti. Resta ora da capire se la sua segnalazione produrrà un chiarimento da parte degli organismi competenti e se verranno valutate le circostanze nelle quali è stato effettuato il prelievo. Per il momento, la conseguenza più immediata è già arrivata: un torneo perso e un problema fisico che, a giudicare dalle parole della giocatrice, è andato ben oltre il semplice fastidio di un prelievo.