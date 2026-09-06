Luciano Darderi trova agli ottavi il campione in carica del Roland Garros: i precedenti

In attesa del doppio maschile composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, l’Italia verrà rappresentata nella seconda settimana degli US Open 2026 in singolare (uomini e donne) dal solo Luciano Darderi. In assenza dell’infortunato n.1 al mondo Jannik Sinner, uno dopo l’altro tutti i big azzurri più attesi sono usciti di scena riducendo all’osso il contingente tricolore in vista degli ottavi di finale a Flushing Meadows.

Darderi ha avuto il merito di sfruttare il suo status da testa di serie, battendo in quattro set i qualificati Harry Wendelken e Dalibor Svrcina per poi sconfiggere 3-0 la wild card australiana Dane Sweeny (che aveva superato un debilitato Lorenzo Musetti al secondo turno). A conti fatti l’italo-argentino non ha ancora incrociato sulla strada un top100, ma al prossimo turno sarà chiamato ad affrontare una sfida quasi impossibile.

Il numero 4 d’Italia sfiderà infatti agli ottavi il tedesco Alexander Zverev (n.2 al mondo e campione in carica del Roland Garros), co-favorito per la conquista del titolo insieme a Carlos Alcaraz. Si tratta di un incontro estremamente complicato per il 24enne azzurro, che ha effettuato dei progressi sul cemento rispetto alle sue prime apparizioni nel circuito maggiore ma non è ancora al livello dei top player su questa superficie.

Il bilancio dei precedenti tra Luciano e Sascha è in perfetta parità, ma gli unici due scontri diretti si sono disputati sulla terra battuta del Foro Italico: nel 2024 fu il tedesco ad imporsi nei sedicesimi di finale per 7-6 6-2 sul Centrale, mentre quest’anno è stato il nostro portacolori ad avere la meglio agli ottavi annullando ben quattro match point e vincendo in rimonta per 0-6 7-6 6-0 alla BNP Paribas Arena (Stadio dei Marmi).