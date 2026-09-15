Luciano Darderi riceve una multa: cos’è successo agli US Open e quanto deve pagare? Tutte le sanzioni

Ben diciassette giocatori sono stati multati agli US Open, il quarto e ultimo Slam della stagione andato in scena sul cemento di Flushing Meadows. L’entità degli importi varia in base all’entità della violazione commessa a New York, gli organizzatori hanno incassato un totale di 112.500 dollari: la somma da pagare è stata decurtata agli atleti dal premio di gara previsto per il risultato conseguito nel torneo disputato nella Grande Mela.

La sanzione più pesante è stata inflitta all’argentina Luisina Giovannini, che ha dovuto sborsare 20.000 dollari perché non ha rispettato gli standard di prestazione adeguati, ovvero si è impegnata troppo poco e ha violato la sezione III G del codice di condotta riguardante la “prestazione al primo turno”: soltanto otto punti su 29 contro Lucia Bronzetti e ritiro dopo appena 17 minuti, quando era sotto per 5-0 nel primo set.

Multa anche per Luciano Darderi, punito con un’ammenda di 5.000 dollari per avere abusato di racchette e/o attrezzature (violazione della sezione III 0 del codice) e con un’altra da 5.000 per “oscenità udibile”: un totale di 10.000 dollari che l’azzurro non ha potuto portare a casa, dopo aver perso agli ottavi di finale contro il tedesco Alexander Zverev (poi vincitore del torneo).

Il celebre sfogo della bielorussa Aryna Sabalenka dopo la finale persa contro la kazaka Elena Rybakina è stato sanzionato con 7.500 dollari. Da annotare anche un totale di 15.000 dollari al francese Corentin Moutet tra abuso di racchette e violazione su abbigliamento ed equipaggiamento.